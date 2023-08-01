В нижегородских лесах заметили гигантские грибы

KP.RU: в Нижегородской области обнаружили гигантские грибы

После ливней в лесах Нижегородской области начали находить гигантские грибы. Снимками «улова» местных грибников, которые они размещают в социальных сетях, делится KP.RU.

Журналисты отмечают, что одному из жителей области удалось отыскать подберезовик, вес которого при взвешивании достиг одного килограмма.

Опытные грибники, однако, утверждают, что часто впечатляющие размерами дары леса могут быть червивыми. «Каждый день в течение недели собирала по 12 литров, но резала сразу на месте. Очень много червивых. Крепкие и толстые ножки, а начинаешь резать и одни червяки», — рассказала Татьяна Шмонина, добавив, что если и попадаются «чистые» грибы-гиганты, то это, скорее, исключение из правил.

Отмечается, что богатый урожай грибов был зафиксирован в Борском районе, откуда грибы увозят корзинами, ведрами и целыми багажниками.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отправилась в лес и обнаружила гигантские грибы-зонтики.