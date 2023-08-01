Оценена перспектива прихода супертайфуна в Россию

Роман Вильфанд: супертайфун «Доксури» из Китая не опасен для России

Супертайфун «Доксури», который вызвал сильные ливни в Китае, не представляет опасности для российских регионов. Перспективы прихода стихии в страну оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передают «Известия».

Эксперт подтвердил, что тайфун действительно оказался разрушительным для Китая. Однако до России стихия не дойдет. Подобное могло бы произойти, если бы циклон зародился в океане.

«Опасность для юго-востока нашей страны — для Приморья, Сахалина, Камчатки — существует, когда тайфун зарождается в океане и движется через Восточно-Китайское море, Желтое море и через Корейский пролив выходит в Японское море. Поэтому нынешний тайфун не представляет никакой опасности для регионов России», — отметил метеоролог.

Ранее стало известно, что в китайском Пекине в результате ливней, вызванных супертайфуном «Доксури», пострадали более 44,6 тысячи человек. В общей сложности из небезопасных частей города эвакуировали 127 тысяч жителей.