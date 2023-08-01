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11:35, 1 августа 2023Среда обитания

Определено число пострадавших от супертайфуна в Китае

«Ъ»: из-за ливней в Пекине пострадали более 44,6 тысячи человек

Фото: Thomas Peter / Reuters

В китайском Пекине в результате ливней, вызванных супертайфуном «Доксури», пострадали более 44,6 тысячи человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Люди оказались в трудных условиях в 13 районах Пекина. В общей сложности из небезопасных частей города эвакуировали 127 тысяч человек. При этом в одном из районов метеорологические службы понизили уровень предупреждения с красного до оранжевого, в остальных — до желтого.

Так, с вечера 29 июля до 1 августа в Пекине в среднем выпало 260 миллиметров осадков. Большая часть из них пришлась на районы Мэньтоугоу и Фаншань — там зафиксировали 447,6 миллиметра.

Ранее сообщалось, что ливни затруднили работу общественного транспорта. На 346 городских маршрутах было приостановлено движение, также перестала работать линия метро Яньфан. В международном аэропорту Шоуду из-за неблагоприятных погодных условий множество рейсов были задержаны.

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    Нина Ташевская
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