Определено число пострадавших от супертайфуна в Китае

«Ъ»: из-за ливней в Пекине пострадали более 44,6 тысячи человек

В китайском Пекине в результате ливней, вызванных супертайфуном «Доксури», пострадали более 44,6 тысячи человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Люди оказались в трудных условиях в 13 районах Пекина. В общей сложности из небезопасных частей города эвакуировали 127 тысяч человек. При этом в одном из районов метеорологические службы понизили уровень предупреждения с красного до оранжевого, в остальных — до желтого.

Так, с вечера 29 июля до 1 августа в Пекине в среднем выпало 260 миллиметров осадков. Большая часть из них пришлась на районы Мэньтоугоу и Фаншань — там зафиксировали 447,6 миллиметра.

Ранее сообщалось, что ливни затруднили работу общественного транспорта. На 346 городских маршрутах было приостановлено движение, также перестала работать линия метро Яньфан. В международном аэропорту Шоуду из-за неблагоприятных погодных условий множество рейсов были задержаны.