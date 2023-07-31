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17:16, 31 июля 2023Среда обитания

Китайские города затопило из-за супертайфуна

В Китае объвили «красный» уровень предупреждения из-за тайфуна «Доксури»

Фото: Reuters

Власти Пекина объявили наивысшее, «красное» предупреждение из-за ливней, вызванных супертайфуном «Доксури». Об этом со ссылкой на данные пекинской метеорологической станции пишет РИА Новости.

Наивысший уровень тревоги связан с риском оползней, селей и обвалов грунта в некоторых районах китайской столицы, сообщили в метеорологической службе. По данным станции, дожди будут идти по крайней мере до 8:00 вторника 1 августа. Всего в Пекине менее чем за сутки (с 20:00 29 июля до 14:00 31 августа по местному времени) выпало 182 миллиметра осадков.

Сильнее всего от ливней пострадали районы Фаншань (347,8 миллиметра) и Мэньтоугоу (322,5 миллиметра). Из-за стихии из района Мэньтоугоу были эвакуированы около пяти тысяч человек. В Пекине более 30 тысячам человек пришлось оставить свои дома из-за угрозы затоплений.

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Сообщается, что ливни затрудняют работу общественного транспорта. На 346 городских маршрутах было приостановлено движение, также перестала работать линия метро Яньфан. В пекинском международном аэропорту Шоуду из-за неблагоприятных погодных условий множество рейсов были задержаны, еще 40 — отменены.

Китай начал готовится к приходу тайфуна «Доксури» 26 июля, когда после проливных дождей в провинциях Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань и городе Чунцин были объявлены чрезвычайные операции по борьбе с наводнениями. В трех прибрежных городах провинции Фуцзянь 27 июля закрылись учебные заведения, магазины и фабрики.

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