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19:01, 1 августа 2023Силовые структуры

Российский военнослужащий отказался возвращаться в часть и получил срок

В Новосибирске военнослужащий получил пять лет колонии за самовольный отдых

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

В Новосибирске гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения рядового Максима Шубина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, военнослужащий по окончании отпуска в сентябре 2022 года отказался возвращаться в воинскую часть. Вместо этого он купил наркотики с помощью закладки и самовольно решил отдохнуть от воинской службы. Лишь 27 января 2023 года молодой человек добровольно прибыл в военный следственный отдел. Помимо срока в колонии, Шубину назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

7 июля в Чите осудили на три года условно сержанта за то, что выдал травму после драки с сослуживцем за ранение в ходе специальной военной операции и получил выплату в 3 миллиона рублей.

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    Владимир Седов
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