Российский военнослужащий отказался возвращаться в часть и получил срок

В Новосибирске военнослужащий получил пять лет колонии за самовольный отдых

В Новосибирске гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения рядового Максима Шубина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, военнослужащий по окончании отпуска в сентябре 2022 года отказался возвращаться в воинскую часть. Вместо этого он купил наркотики с помощью закладки и самовольно решил отдохнуть от воинской службы. Лишь 27 января 2023 года молодой человек добровольно прибыл в военный следственный отдел. Помимо срока в колонии, Шубину назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

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