Нутрициолог предупредила об опасности энергетических батончиков

Нутрициолог Виноградова предупредила о вредном составе энергетических батончиков

Нутрициолог Кристина Виноградова сообщила, что большинство энергетических батончиков имеют в составе вредные ингредиенты и перенасыщены углеводами. Ее слова приводит «Москва 24».

Также она отметила, что в составе энергетических батончиков чаще всего очень много сахара. По ее словам, он может быть замаскирован на этикетке под глюкозный сироп, фруктозу или подсластитель.

«Употребляя такие батончики, легко перебрать норму по углеводам. А это прямая дорога к инсулинорезистентности и прочим нарушениям углеводного обмена», — предупредила она.

Специалист также сообщила, что в протеиновых батончиках используются дешевые белки. «Это молочный и сывороточный протеин, который также обладает высоким инсулиновым индексом и может привести к инсулинорезистентности», — отметила она.

Также Виноградова добавила, что очень сложно понять, какого качества продукты содержатся в таких батончиках.

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