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15:41, 28 июля 2023Забота о себе

Диетолог рассказала о вреде дыни для некоторых людей

Диетолог Елена Соломатина: дыня может навредить людям с ожирением и диабетом

Фото: Elena Mozhvilo / Unsplash

Дыня очень полезна, однако некоторым категориям людей следует с осторожностью употреблять ее в пищу, предупредила диетолог Елена Соломатина. О вреде и пользе дыни она рассказала изданию «Вечерняя Москва».

В первую очередь, по мнению диетолога, дыня может навредить людям с ожирением и сахарным диабетом, так как в ней содержится много фруктозы — натурального сахара. Соломатина уточнила, что это свойство делает продукт ценным источником энергии, но увлекаться им не следует.

Беременным, кормящим женщинам, людям с ослабленной иммунной системой, пожилым и детям не нужно есть ранние плоды. Там может содержаться огромное количество нитратов, которое вызовет головокружение, гипоксию и ухудшение физического состояния

Елена Соломатинадиетолог

Специалистка предупредила, что покупать дыни лучше всего в магазинах, где следят за безопасностью продуктов. При выборе она посоветовала обратить внимание на запах — отсутствие аромата говорит, что созревание дыни искусственно ускорили или она не дозрела. Также, по словам Соломатиной, не нужно покупать плоды с вмятинами, чтобы не отравиться.

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Если учесть все меры предосторожности, считает диетолог, дыни являются отличным источником энергии и полезных веществ. В них содержится много клетчатки, витамина С и кремния, который укрепляет зубы, кости и имеет омолаживающий эффект. Бета-каротин, придающий дыне желтый цвет, является предшественником витамина А и нужен для хорошего зрения, работы иммунитета и обновления кожи. Кроме того, Соломатина напомнила, что в дынях содержится калий, который положительно влияет на работу нервной системы.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Уланкина предупредила о неожиданном вреде спаржи. По ее словам, спаржа содержит много витаминов, но людям с подагрой или мочекаменной болезнью от нее лучше отказаться.

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    Екатерина Улитина
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