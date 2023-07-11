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12:53, 11 июля 2023Забота о себе

Гинеколог указала на неожиданный вред спаржи

Гинеколог Уланкина: от спаржи лучше отказаться людям с подагрой или мочекаменной болезнью

Фото: Duarte Nunes / Unsplash

Спаржа содержит много витаминов, но некоторым людям от нее лучше отказаться, рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Ольга Уланкина. На неожиданный вред спаржи она указала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Уланкина отметила, что у некоторых людей аллергия на овощ. «Так что если раньше человек никогда не ел спаржу, то вводить ее в рацион стоит аккуратно: съесть один стебель и посмотреть на реакцию организма», — порекомендовала она.

Специалистка напомнила, что в спарже содержатся пурины — химические соединения, которые способствуют накоплению мочевой кислоты в организме. «Поэтому людям с подагрой или мочекаменной болезнью от спаржи лучше временно отказаться, — объяснила она. — Если же хочется съесть именно спаржу, делать это нужно изредка и очень небольшими порциями, буквально один-два стебля в разных вариантах приготовления».

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При отсутствии противопоказаний спаржу можно есть свежей или замораживать стебли на зиму, поскольку и в таком виде в них сохраняется достаточно витаминов и минералов.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала о возможном вреде грибов лисичек. По ее словам, они являются тяжелым продуктом — их не стоит есть дошкольникам, людям с пищевой непереносимостью некоторых компонентов, с заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто недавно перенес серьезные операции.

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    Александра Лисица
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