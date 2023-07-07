Некоторых россиян предупредили о вреде лисичек

Нутрициолог Тиханычева: в сутки не стоит есть больше 100 граммов лисичек

Некоторым людям не стоит есть лисички, рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева. О возможном вреде этих сезонных грибов она предупредила россиян в беседе с «Москвой 24».

Лисички, по словам специалистки, богаты растительным белком, каротиноидами, витамином D, витаминами группы B, медью и цинком, но являются тяжелым продуктом — их не стоит есть дошкольникам, людям с пищевой непереносимостью некоторых компонентов, с заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто недавно перенес серьезные операции. «Лисички будут долго и тяжело перевариваться, вызывать дискомфорт», — объяснила она.

Тиханычева отметила, что лисички с жареной картошкой окажут серьезнейшую нагрузку на ЖКТ и, чтобы снизить вред этого блюда, в него нужно добавить побольше сезонных овощей, зелени. В сутки нутрициолог рекомендовала ограничиться 100 граммами лисичек.

Из лисичек Тиханычева предложила готовить суп или сделать брускетту: на кусок цельнозернового хлеба выложить грибы, зелень, овощи.

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