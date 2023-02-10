Россиянам назвали серьезную опасность микродозинга мухоморов

Психиатр Марина Калюжная: даже от микродозинга мухоморов можно впасть в зависимость

Употребление сушеных мухоморов, продающихся на маркетплейсах, может грозить тяжелыми последствиями, предупредили врачи. Серьезную опасность так называемого микродозинга они назвали россиянам в беседе с News.ru.

По словам психиатра-нарколога Марины Калюжной, от мухоморов, которым продавцы приписывают помощь при депрессии и выгорании, можно легко впасть в наркотическую зависимость. Не запрещенные к продаже грибы, по ее словам, содержат псилоцибины, мусцимол и мускарин — активные вещества, вызывающие галлюцинации. «Все зависит от организма человека. Кто-то может легко подсесть и стать заложником галлюцинаций. А кто-то — банально отравиться или остаться без wow-эффекта. Третьи испытают аллергическую реакцию», — сказала она. У тех, у кого есть психические болезни, препараты из мухоморов могут усилить депрессивное состояние и настроить на суицидальные мысли, рассказала она.

В свою очередь, психиатр-нарколог Владимир Каторгин отметил, что мухомор остается ядовитым даже после обработки и грозит отравлением и поражением нервной системы. «Мы не знаем, какие дозы на самом деле содержатся в них и кто проверял эту продукцию. Для одного пациента микродозой будет 0,5 миллиграмма, для другого же эта доза смертельна», — сказал нарколог.

Кроме того, добавил он, в России не было ни одного клинического исследования микродозинга мухоморов. «После использования этого яда у людей могут обостриться хронические и психические заболевания. Например, если глубоко в генах человека заложена тяжелая болезнь, допустим, биполярное расстройство, грибы могут ее разбудить», — заключил он.

В ноябре 2022 года 31-летняя женщина попала в больницу с отравлением мухоморами, которые заказала на популярном маркетплейсе. Россиянку доставили в НИИ имени Склифосовского в токсикологическое отделение.