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08:06, 1 августа 2023Россия

Обломки сбитого беспилотника у «Москва-Сити» показали на видео

Shot показал кадры с обломками сбитого беспилотника около башни «Москва-Сити»

Обломки беспилотника, который был сбит около башни «Москва-Сити» в столице попали на видео. Кадры показал Telegram-канал Shot.

На записи запечатлены обломки дрона на газоне и прилегающей к небоскребу территории.

1 августа украинские беспилотники снова пытались атаковать Москву. В Минобороны заявили, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате оказался поврежден фасад на уровне 21 этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет.

Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля.

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    Марина Совина
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