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11:01, 1 августа 2023Россия

Глава приграничного региона России рассказал о разрушениях после обстрела ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение

Фото: Telegram-канал Mash

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в селе Чуровичи Брянской области нарушено электроснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор этого приграничного региона Александр Богомаз.

Кроме того, губернатор рассказал, что после обстрела были зафиксированы разрушения в сельском медицинском учреждении.

«Повреждено здание врачебной амбулатории (...) После проведения мероприятий оперативными службами, специальная комиссия приступит к оценке ущерба», — сообщил губернатор Богомаз.

Об обстреле села Чуровичи в Брянской области стало известно утром 1 августа. По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал.

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    Марк Леонов
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