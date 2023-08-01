Россиянкам назвали визуально старящую одежду

Стилист Залия Федорова: одежда с цветочным принтом визуально старит россиянок

Стилист Залия Федорова назвала россиянкам визуально старящую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Специалист призвала женщин старше 50 лет отказаться от вещей, оформленных цветочных принтом. По ее мнению, подобные предметы гардероба не придают образу нежности. «Образ должен быть прежде всего актуальный — это как сама одежда, так и комплектация», — объяснила Федорова.

Кроме того, эксперт обратила внимание на одежду яркой цветовой гаммы. «Выбирайте оттенки, которые на 100 процентов ваши. Особенно если это касается одежды, которую носите в портретной зоне», — заключила собеседница издания.

В мае дизайнер модного бренда LERU и мотивационный коуч Валерия Антонова назвала самые подходящие модели купальников для россиянок старше 50 лет. Так, женщинам зрелого возраста подойдут слитные варианты. По мнению эксперта, подобные купальники подчеркивают достоинства фигуры и визуально вытягивают силуэт. При этом она посоветовала выбирать данный предмет гардероба только с бретельками или асимметрией на одно плечо.