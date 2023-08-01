Охранников российских школ предложили готовить к отражению вооруженных нападений

«Известия»: для охранников российских школ и детсадов разработали проект ГОСТа

Охранников школ и других образовательных учреждений будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений. Об этом сказано в новом проекте ГОСТа, он имеется в распоряжении «Известий».

Авторы документа считают, что это поможет предотвратить повторение инцидентов, связанных с вооруженными нападениями на образовательные организации. Инициативу поддержали в комитете Госдумы по безопасности. Там считают, что новые стандарты должны стать обязательными для всех образовательных организаций страны.

«Национальный стандарт актуализируется впервые. При разработке его проекта был использован отечественный и зарубежный опыт», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Подчеркивается, что в настоящее время объекты всех образовательных организаций обеспечены охраной. Но в связи с возникновением новых угроз возникла необходимость актуализировать содержание ГОСТа.

В частности, предлагается добавить новые требования к подготовке работников охраны, в том числе учений и практических тренировок по действиям при нападении и возникновении ЧС на объектах образования.

Так, в инструкции будут прописаны действия охранников при угрозе совершения вооруженного нападения, в том числе террористической направленности. Как считают эксперты, это станет важным изменением в действующий стандарт.

Ранее сообщалось, что российское правительство просят обеспечить профессиональной охраной школы в малонаселенных городах и пунктах, в которых проживает менее 100 тысяч человек. С инициативой в июне обратился первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, на сегодняшний день половина из всех школ в стране сельские, но они все лишены финансирования на обеспечение безопасности.