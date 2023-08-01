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09:32, 1 августа 2023Россия

В МЧС опровергли данные о попадании дрона в квартиру в Москве

В МЧС опровергли сообщения о попадании дрона в квартиру в московском Строгино

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Сообщения о том, что дрон влетел в одну из квартир района Строгино в Москве, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС, передает агентство «Москва».

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что в одну из квартир в Строгино якобы врезался беспилотник, который впоследствии взорвался

По данным министерства, причиной хлопка на северо-западе Москвы стало нарушение эксплуатации духовки, никто не пострадал.

Хозяйка квартиры на улице Твардовского, в свою очередь, также опровергла РИА Новости сообщение о попадании дрона в ее квартиру. По ее словам, громкий звук можно было услышать, так как у нее треснул духовой шкаф.

1 августа беспилотники снова пытались атаковать Москву. Два из них уничтожили в небе над Подмосковьем — в Одинцовском и Нарофоминском районе, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити». Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, никто не пострадал.

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    Анастасия Шейкина
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