Оксимирона оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Оксимирона оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) за публикацию материала в социальных сетях без пометки о деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей. Речь идет о посте во «ВКонтакте», который рэпер опубликовал 31 декабря прошлого года. В суде отметили, что отсутствие плашки привело к «нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации».

В начале июня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять в России трек рэпера Оксимирона «Ойда».

Ранее российская исполнительница Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иноагентов) обжаловала штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях.