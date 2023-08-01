Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:46, 1 августа 2023Интернет и СМИ

В Турции сообщили о панике Запада из-за выбора союзника в пользу России

Sabah: переворот в Нигере вызвал панику у Запада и потерю союзника в регионе

Фото: Reuters

Возможный выбор новых властей Нигера в пользу сотрудничества с Россией вызвал настоящую панику у Запада, который теряет своего последнего союзника в регионе Сахель. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

Как говорится в материале, военный переворот в африканской стране продолжает вызывать резонанс в мире. При этом российские флаги в руках некоторых сторонников переворота подняли тревогу на Западе.

«Многие эксперты рассматривают переворот в Нигере как переход этого самого верного союзника Запада в регионе Сахель под влияние России», — сообщает издание. По мнению автора, Маля, Гвинея, Буркина-Фасо и ЦАР после своих военных переворотов отдалились от Запада и построили крепкие отношения с Россией, что стало «трагедией для США и ЕС».

При этом, отмечает газета, Нигер использовался Францией и США в качестве ключевой базы эксплуатации африканских ресурсов. Однако теперь, после свержения президента Мохамеда Базума, планам Парижа и Вашингтона в Африке был нанесен тяжелый удар. «Отныне в Африке времена тоже меняются», — резюмирует автор статьи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, повышение цен на автомобили и цифровой рубль: что изменится в России с 1 августа?

    Экспорт Турции из России упал до показателей досанкционного периода

    В Турции сообщили о панике Запада из-за выбора союзника в пользу России

    Звезда «Эйфории» умер в 25 лет

    В США рассказали о возможном исходе конфликта Польши с Россией

    В США приравняли использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

    55-летняя ведущая показала тело в бикини

    Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

    В МИД России британцам посоветовали «прикусить язык» в разговоре об Африке

    Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости