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16:16, 1 августа 2023Бывший СССР

В Киеве ответили на обвинение в атаках на гражданские суда в Черном море

Подоляк: Украина не нападала на гражданские суда в Черном море

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Украина не совершала атаки и не нападала на гражданские суда в Черном море. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает агентство Reuters.

«Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», — ответил на соответствующее обвинение в Киеве.

Ранее Минобороны России заявило о попытке атаки надводных дронов Вооруженных сил Украины на гражданские суда в Черном море, корабли следовали в сторону пролива Босфор. По данным оборонного ведомства, три украинских надводных дрона были обнаружены и уничтожены кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими транспорт.

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    Александр Слабиев
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