В Киеве ответили на обвинение в атаках на гражданские суда в Черном море
Подоляк: Украина не нападала на гражданские суда в Черном море
Украина не совершала атаки и не нападала на гражданские суда в Черном море. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает агентство Reuters.
«Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», — ответил на соответствующее обвинение в Киеве.
Ранее Минобороны России заявило о попытке атаки надводных дронов Вооруженных сил Украины на гражданские суда в Черном море, корабли следовали в сторону пролива Босфор. По данным оборонного ведомства, три украинских надводных дрона были обнаружены и уничтожены кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими транспорт.