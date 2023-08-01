Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:50, 1 августа 2023Культура

Популярная TikTok-блогерша назвала Бурунова тяжелым человеком

Популярная TikTok-блогерша Покров назвала Бурунова тяжелым человеком

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров рассказала о съемках с российским актером Сергеем Буруновым и назвала его тяжелым человеком. Об этом она сообщила в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV.

Блогерша поведала, что до съемок в проекте «Музыкалити» вместе с артистом очень хорошо относилась к нему: «Но он в жизни оказался совершенно не таким, каким я его себе представляла. Разрыв поколений очень сильно чувствовался. Бурунов говорил, что его вымораживают тиктокеры».

Покров отметила, что плакала на протяжении двух часов съемок и испытывала дискомфорт.

«Когда я вышла из студии, то разрыдалась. Изначально была натянутая обстановка. Он пришел со словами: "Что за музыка? Что за молодые артисты?" Я чувствовала, будто я — маленькая девочка, сижу и отчитываюсь перед взрослым дяденькой», — призналась TikTok-блогерша.

Ранее стало известно, что российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов отказался сниматься в кино режиссера Константина Богомолова из-за неприязни.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом в США

    Большое количество выходцев из России в армии Израиля объяснили

    Серена Уильямс раскрыла пол будущего ребенка

    Названы иномарки с наиболее подорожавшими запчастями

    Минобороны рассказало о наступлении российских войск на одном направлении СВО

    Минобороны заявило о двух атаках Украины в ДНР и Запорожье

    Российские военные пресекли деятельность украинских диверсантов в ДНР

    Известного российского баскетболиста избили в Подмосковье

    Минобороны заявило о попытке атаки надводных дронов ВСУ на суда в Черном море

    Косметолог назвала способ правильно смывать макияж в зависимости от типа кожи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости