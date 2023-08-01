Популярная TikTok-блогерша назвала Бурунова тяжелым человеком

Популярная TikTok-блогерша Покров назвала Бурунова тяжелым человеком

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров рассказала о съемках с российским актером Сергеем Буруновым и назвала его тяжелым человеком. Об этом она сообщила в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV.

Блогерша поведала, что до съемок в проекте «Музыкалити» вместе с артистом очень хорошо относилась к нему: «Но он в жизни оказался совершенно не таким, каким я его себе представляла. Разрыв поколений очень сильно чувствовался. Бурунов говорил, что его вымораживают тиктокеры».

Покров отметила, что плакала на протяжении двух часов съемок и испытывала дискомфорт.

«Когда я вышла из студии, то разрыдалась. Изначально была натянутая обстановка. Он пришел со словами: "Что за музыка? Что за молодые артисты?" Я чувствовала, будто я — маленькая девочка, сижу и отчитываюсь перед взрослым дяденькой», — призналась TikTok-блогерша.

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