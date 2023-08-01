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09:34, 1 августа 2023Из жизни

Фотограф снял редчайшее явление и назвал его порталом в другое измерение

В Аргентине фотограф Габи Чавес запечатлел субсолнце

Фото: William Bayreuther / Unsplash

В Аргентине фотограф Габи Чавес сделал снимок редкого оптического явления и удивил пользователей социальных сетей. Об этом сообщает Daily Star.

На горнолыжном курорте в регионе Патагония фотограф запечатлел субсолнце — явление, возникающее в результате отражения солнечного света от снежных кристаллов. Оно появляется вертикально под солнцем в виде яркого белого пятна, из-за чего его также называют нижним солнцем.

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Снимок субсолнца, висящего в воздухе над заснеженными склонами горнолыжного курорта, Чавес опубликовал в социальной сети. «Портал в другое измерение?» — написал под фотографией мужчина.

Многие пользователи были восхищены редким явлением и заявили, что никогда не видели ничего подобного. «Тебе пора вернуться туда, откуда ты пришел, друг», — пошутил один человек в комментариях под публикацией.

Ранее пользователь Reddit опубликовал видео с необычным природным явлением, которое восхитило многих комментаторов. В обсуждении под постом пользователи сети выяснили, что на ролике было запечатлено радужное облако.

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    Алиса Удовик
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