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13:25, 1 августа 2023Россия

Очевидцы рассказали подробности о мощном пожаре под Москвой

Очевидец рассказал «Ленте.ру» о взрыве на месте мощного пожара в Люберцах
СюжетПожар в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На месте пожара в подмосковных Люберцах был слышен взрыв, рассказал «Ленте.ру» местный житель по имени Виктор. По его словам, с неба от пожара начал сыпаться пепел.

«Нахожусь рядом. Сначала посыпался пепел в большом количестве, потом услышал взрыв. Отсюда видно только последствие в виде столба дыма», — поделился мужчина, который работает рядом с местом происшествия.

«Рядом живем, в "Леруа Мерлен" ездили. Вышли из магазина и увидели, что все стоят и снимают. Видимо, тогда, в 12:20, только начало было, так как пока грузили покупки в машину, огонь сильнее стал. Запах был, но несильный», — сообщила другая очевидица по имени Влада.

По словам другого местного жителя Вячеслава, который также в момент происшествия находился в ближайшем гипермаркете, пожарные очень быстро прибыли на место.

Пожар в Люберцах

Вячеслав

«Я в той стороне часто раньше работал и проходил, и там частенько что-то жгли, поэтому неудивительно, что что-то вспыхнуло уже конкретно. Я один раз туда уже отправлял пожарников, тогда они сами потушили, сейчас, видимо, уже не справились», — сказал житель Подмосковья Александр.

Ранее мощный пожар в подмосковных Люберцах попал на видео. По уточненной информации, горит строительная база в Котельническом проезде. Предварительно сообщается, что возгорание началось с кислородных баллонов, после чего огонь перекинулся на стройматериалы.

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    Екатерина Смирная
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