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06:41, 1 августа 2023Мир

Украинского беженца убили в немецком приюте

Badische Zeitung: 64-летнего беженца с Украины убили в приюте в немецком Ахерне
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Уроженец Украины погиб в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате «кровавого злодеяния». Об этом пишет Badische Zeitung.

Убийство произошло в субботу, 29 июля, в городе Ахерн. Поздно вечером в полицию сообщили об обнаружении в здании приюта окровавленного 64-летнего мужчины. Медики оказали ему первую помощь, а затем на санитарном вертолете его перевезли в больницу, где украинец скончался от полученных тяжелых травм.

Полиция в ходе расследования задержала другого беженца с Украины, 71-летнего мужчину. Между ним и убитым произошла ссора, переросшая в драку, при этом оба перед этим употребляли алкоголь.

Кроме того, во время визита правоохранителей в приют еще один его житель, 42-летний мужчина, оказал сопротивление сотрудникам экстренных служб. Его его пришлось заковать в наручники, при этом он был «легко ранен».

Ранее сообщалось, что украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей. Из-за них, по словам местных жителей, некогда мирный город стал «местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».

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    Марина Совина
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