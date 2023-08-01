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05:01, 1 августа 2023Мир

В США рассказали о провальной санкционной политике Запада против России

Политолог Миршаймер: Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Американский политолог Джон Миршаймер рассказал, что Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций. При этом сама Москва не ожидала, что так успешно сумеет с ними справиться, высказал свое мнение эксперт в беседе с Grayzone.

«Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я», — отметил он.

Политолог подчеркнул, что даже успешное применение санкций Западом не сломило бы Россию и не позволило бы нанести ей крупное поражение. По мнению политолога, Москва верит, что сталкивается с экзистенциальной угрозой на Украине.

«Итак, я думаю, что санкции были обречены с самого начала», — заявил Миршаймер.

Это было «серьезным просчетом» со стороны Запада, резюмировал эксперт.

Ранее глава немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что западные санкции, введенные ЕС против России, нанесли Европе и ее жителям больший вред, чем запланированный эффект по российской экономике.

В конце июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

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    Марина Совина
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