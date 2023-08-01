В Госдуме захотели защищать Москву от БПЛА пневмопушками за два миллиарда рублей

Депутат Кузнецов предложил защищать Москву от ПБЛА пневматическими пушками

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов захотел защищать Москву от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с помощью пневматических пушек. По оценкам депутата, стоимость подобной системы будет в районе двух миллиардов рублей, пишет «Парламентская газета».

«Наши коллеги предложили комплекс из устройства обнаружения и устройства уничтожения. Первое представляет собой программно-аппаратный комплекс на основе искусственного интеллекта, который может выявлять беспилотники по визуальным и акустическим признакам — по внешнему виду, габаритам и производимому ими шуму, проще говоря. Второе — пневматическая пушка», — сказал он в интервью изданию парламента.

Он утверждает, что пушка, стреляющая с помощью воздуха, способна поражать цели на расстоянии километра, «а ее мощности и дульной энергии вполне хватит для того, чтобы разбить беспилотник на осколки, которые никому не способны принести вред». Какими именно снарядами должна стрелять пневмопушка, чтобы достигать такого эффекта, почему падающие осколки не смогут принести вред на земле, а также что будет, если беспилотник окажется начинен взрывчаткой, Кузнецов не уточнил.

Однако он заявил, что именно такие системы сейчас рассматриваются «в качестве приоритетных». «Будем направлять мэру Москвы Сергею Собянину и руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову предложения об их установке», — заявил депутат.

Сколько таких пушек понадобится для защиты Москвы, учитывая, что бить они будут только на один километр, а протяженность лишь МКАД — 108 километров, депутат не сказал. Однако он выразил уверенность, что на развертывание подобной системы потребуются «считаные месяцы» и два миллиарда рублей. На вопрос, почему нужны именно пневматические пушки, а не другие виды вооружения, Кузнецов ответил, что это связано в том числе с юридической стороной вопроса, не пояснив, однако, как именно.

«Понимаете, одно дело — когда мы говорим о "Панцирях", полноценном боевом оружии, требующем пороха и боеприпасов, а другое — когда о пневматических системах. Нам же нужно не только технические и финансовые, но и юридические сложности преодолеть. Поэтому чем проще будет устройство, тем лучше», — заметил представитель парламента.

1 августа украинские БПЛА вновь атаковали Москву. Аппарат был выведен из строя, повреждение снова получила одна из башен «Москвы-Сити».