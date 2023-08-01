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15:09, 1 августа 2023Россия

Анонсировано совещание Путина с членами правительства

Песков анонсировал совещание Путина с членами правительства 2 августа

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в среду, 2 августа, проведет совещание с членами правительства. Мероприятие анонсировал Кремль в Telegram-канале.

Там добавили, что глава государства 2 августа также примет участие в церемонии вручения государственных наград, которое пройдет в Кремле.

1 августа Путин провел встречу с спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Руководитель верхней палаты парламента доложила ему о результатах работы в весеннюю сессию.

Днем ранее, 31 июля, глава государства встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Путин поблагодарил парламентариев за совместную работу в ходе весенней сессии.

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    Анастасия Шейкина
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