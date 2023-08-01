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05:43, 1 августа 2023Забота о себе

Россиянам дали советы по психологической подготовке ребенка к школе

Психолог Екушевская: нужно начать готовить ребенка к школе примерно в пять лет

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Психолог Анастасия Екушевская рассказала, что самая распространенная ошибка родителей в подготовке детей к школе — позднее начало. Специалист порекомендовала начать подготовительный процесс примерно в пять лет, пишет «Газета.Ru».

«В этом возрасте дети уже способны анализировать информацию и заниматься системно. А за два года можно без спешки подготовиться к школе», — отметила она.

По словам психолога, первоклассник должен обладать некоторыми навыками. К примеру, уметь справляться со своими эмоциями и иметь базовые навыки самоуправления. Кроме того, для первоклассника важно воспринимать себя положительно, адекватно реагировать на замечания от учителей. Также важно научить ребенка самостоятельно одеваться, раскладывать школьные принадлежности.

Нужно рассказать ребенку о том, как проходят уроки в школе, что нужно делать во время учебного процесса. Екушевская посоветовала посетить с будущим первоклассником его школу и позволить ему выбрать рюкзак и канцелярию.

«У ребенка к первому классу должен быть достаточно развит социальный интеллект. Он должен уметь общаться и различать эмоции ― как свои, так и чужие», — объяснила специалист.

Также Екушевская подчеркнула пользу курсов дошкольной подготовки. Если у ребенка наблюдается сильная тревога в связи с походом в школу, поможет постепенное погружение в процесс.

Ранее психолог Татьяна Метелева заявила, что родители должны вмешиваться в детские конфликты в случае, если ребенок в школе подвергается буллингу. При этом очень важно не убегать от проблемы, а обсуждать ее с ребенком. По ее мнению, «иногда необходимо сменить школу, но, помимо этого, надо работать над самой проблемой».

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    Марина Совина
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