Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:00, 1 августа 2023Россия

Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

Медведев возложил ответственность на США за изменение своей риторики
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил в своем англоязычном аккаунте в Twitter изменение своей риторики по сравнению с 2010 годом, возложив «ответственность» за это на США.

В комментариях под постом Медведева, посвященном специальной военной операции (СВО), американский венчурный инвестор, миллиардер Стивен Юрветсон заявил, что он помнит автора совсем другим. Он прикрепил фотографию 2010 года с выступления Медведева, тогда президента РФ, в Стэнфордском университете, и поинтересовался, почему произошли такие перемены.

«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — ответил Медведев, добавив смайлик.

В 2022 году Дмитрий Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов. По его словам, это связано с русофобским курсом, который стали проводить партнеры России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, повышение цен на автомобили и цифровой рубль: что изменится в России с 1 августа?

    Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

    В МИД России британцам посоветовали «прикусить язык» в разговоре об Африке

    Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams

    В России увеличились пенсии работающих пенсионеров

    Многодетные семьи Подмосковья начали получать новое пособие

    Российские военные уничтожили танк ВСУ снарядом «Краснополь»

    В Харькове произошли взрывы

    Ввозить иномарки в Россию стало дороже

    Медведев оценил отказ украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости