Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

Медведев возложил ответственность на США за изменение своей риторики

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил в своем англоязычном аккаунте в Twitter изменение своей риторики по сравнению с 2010 годом, возложив «ответственность» за это на США.

В комментариях под постом Медведева, посвященном специальной военной операции (СВО), американский венчурный инвестор, миллиардер Стивен Юрветсон заявил, что он помнит автора совсем другим. Он прикрепил фотографию 2010 года с выступления Медведева, тогда президента РФ, в Стэнфордском университете, и поинтересовался, почему произошли такие перемены.

«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — ответил Медведев, добавив смайлик.

В 2022 году Дмитрий Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов. По его словам, это связано с русофобским курсом, который стали проводить партнеры России.