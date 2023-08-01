Россиянин планировал вступить в ряды ВСУ и попал под следствие

На Амуре арестовали россиянина, планировавшего воевать на стороне Украины

В Амурской области местный житель планировал воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал под следствие. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, мужчина в Благовещенске подготовил все условия, чтобы вступить в ряды украинской армии и принимать участие в боевых действиях.

17 июля россиянина арестовали за неповиновение полицейским. Его поместили в СИЗО. В отношении фигуранта возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, ФСБ показала видео задержания жителя Орловской области, планировавшего вступить в военизированное подразделение ВСУ.

