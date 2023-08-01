Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 1 августа 2023Силовые структуры

Россиянин планировал вступить в ряды ВСУ и попал под следствие

На Амуре арестовали россиянина, планировавшего воевать на стороне Украины

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Амурской области местный житель планировал воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал под следствие. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, мужчина в Благовещенске подготовил все условия, чтобы вступить в ряды украинской армии и принимать участие в боевых действиях.

17 июля россиянина арестовали за неповиновение полицейским. Его поместили в СИЗО. В отношении фигуранта возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, ФСБ показала видео задержания жителя Орловской области, планировавшего вступить в военизированное подразделение ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили о контроле российских сил над Клещеевкой

    Онколог предупредила о первом симптоме нескольких видов рака

    Глава приграничного региона России рассказал о разрушениях после обстрела ВСУ

    Россиянин пострадал при обрушении балкона в российском городе

    В Минэкономразвития заявили об удаленной работе сотрудников после атаки дронов

    Пенсионер перепутал педали и оставил возлюбленную без ноги

    Первый российский спутник «Марафон-IoT» отправят на космодром

    Трамп связал нападки на себя с начавшейся прокси-войной США и России

    Франция начала эвакуировать своих граждан из Нигера

    В офисе Зеленского пообещали «больше дронов» после атаки БПЛА на Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости