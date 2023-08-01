Ситуацию на горнолыжном курорте Сочи описали фразой «это какая-то жесть»

Толпы туристов на популярном горнолыжном курорте Сочи попали на видео

Толпы туристов заполнили популярный горнолыжный курорт Сочи «Роза Хутор» и попали на видео. Ролик, снятый очевидцем, был опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, как сотни путешественников стоят в очереди на подъемники под раскаленным солнцем. Автор видео описал ситуацию на курорте фразой «это какая-то жесть».

Тем временем большой поток туристов наблюдается и в другом сочинском горном поселке «Красная Поляна», передает «Интерфакс». Представители курорта подчеркнули, что в настоящее время средняя загрузка мест размещения курорта составляет 73 процента.

«Пятизвездочные отели загружены на 76 процентов, четыре звезды — 65 процентов, а апартаменты — 77 процентов», — добавили они.