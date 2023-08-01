Россиянам назвали преимущества оплаты цифровым рублем

Доцент Валишвили: нулевая комиссия и контроль ЦБ делают цифровой рубль выгодным

Цифровой рубль, закон о постепенном внедрении которого вступил в силу в августе 2023 года, обладает рядом выгодных преимуществ для россиян. Их назвала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

«Во внедрении цифровой формы национальной валюты заинтересовано не только государство, но и бизнес, и непосредственно граждане», — сказала Валишвили.

Цифровыми рублями можно расплачиваться налично или безналично, также они обладают рядом достоинств в сравнении с привычными платежными средствами: нулевой комиссией для переводов через цифровой кошелек вне зависимости от местонахождения, отсутствие привязки к конкретным банкам и их условиям. Также кошелек будет работать в офлайн-режиме, что позволит расплачиваться даже при отсутствии интернета. Наконец, все транзакции будут прозрачны и контролироваться Центробанком (ЦБ) России.

Недостатком проекта Валишвили считает ограниченный функционал — цифровым рублем можно только расплачиваться, но нельзя, например, взять кредит. Однако, по ее мнению, это временно, и функции в будущем расширят.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в 2024 году будет организована возможность переводов цифрового рубля между юрлицами. Массовое внедрение запланировано на 2025 год.