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02:12, 1 августа 2023Из жизни

Заключенные воплотили в жизнь сюжет «Побега из Шоушенка» и сбежали из тюрьмы

Четверо арестантов из США воплотили в жизнь сюжет фильма «Побег из Шоушенка»

Фото: Umanoide / Unsplash

В американском штате Колорадо из тюрьмы сбежали четверо заключенных, воспользовавшись для этого идеей из фильма «Побег из Шоушенка». О том, как преступники воплотили в жизнь культовый сюжет, сообщает Sky News.

Четверо арестантов из государственной тюрьмы округа Бент в США свернули одеяла на кровати, чтобы надзиратели не заметили их отсутствия во время вечернего обхода. До отбоя они сумели пробить потолок камеры, сделанный из гипсокартона, и выбраться на крышу. Оттуда беглецы забрались в соседнюю душевую, после чего вырвались на свободу.

Через несколько дней одного из заключенных, 34-летнего Бенджамина Валдеса, нашли в близлежащем городе Пуэбло после приема фатальной дозы наркотиков. Еще двоих задержали, когда они вызвали скорую помощь. В розыске остается лишь четвертый беглец, 46-летний Марк Фокс.

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Побег заключенных сравнивают с культовым фильмом «Побег из Шоушенка» и одноименным романом. Его главный герой бежит из тюрьмы по канализационной трубе, проделав дыру в стене камеры. Чтобы скрыть свое отсутствие, он также положил под одеяло охапку одежды.

Ранее сообщалось, что арестованный полицией мужчина из Индии смог сбежать через окно в туалете движущегося поезда. Полиция организовала масштабную поисковую операцию, чтобы поймать беглеца.

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    Антонина Черташ
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