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12:42, 1 августа 2023Россия

В России высказались об ожиданиях от переговоров США и Украины

Сенатор Карасин: надежда на сдвиг после переговоров США и Украины есть

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Небольшая надежда на позитивный сдвиг в украинском конфликте после переговоров Вашингтона и Киева есть, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с «Лентой.ру» он указал на ожидания от предстоящих переговоров США и Украины.

«Россия всегда готова верить в добро и надеяться на то, что наши международные партнеры или бывшие партнеры проявят благочестие и выйдут на какую-то формулу, которая прекратит безобразное поведение киевского режима», — заявил сенатор.

Карасин отметил, что Россия будет продолжать следить за атаками украинских беспилотников, которые в последнее время сфокусированы на Москве, Московской области и Черноморском флоте.

«Все это будет учитываться. Но рассудок и здравый смысл в результате должны победить. Россия в это верит», — заключил он.

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Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности Украине начнутся на текущей неделе. Он добавил, что переговоры пройдут в онлайн-формате и будут касаться гарантии оборонных обязательств.

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