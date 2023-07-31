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20:49, 31 июля 2023Мир

Госдеп прокомментировал переговоры по гарантиям безопасности Украине

Госдеп США подтвердил начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

Фото: AgnosticPreachersKid / Wikimedia

В Госдепе США прокомментировали переговоры по гарантиям безопасности Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти переговоры начнутся на текущей неделе», — подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, добавив, что делегацию США представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

По его словам, переговоры пройдут в онлайн-формате. Отмечается, что гарантии касаются оборонных обязательств.

Ранее власти Украины рассказали о предстоящей дискуссии по гарантиям безопасности. Они будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности, заявил

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    Анастасия Заикина
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