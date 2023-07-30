В Киеве назвали срок начала переговоров с США по гарантиям безопасности

Ермак: переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут на следующей неделе

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал срок начала переговоров с США по гарантиям безопасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, переговоры по двустороннему соглашению начнутся уже на следующей неделе. Ермак пояснил, что речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях. Он добавил, что гарантии будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства. «Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Андрей Ермак анонсировал встречу по реализации «формулы мира», обсуждение инициативы должно пройти в Саудовской Аравии. Он отметил, что план по урегулированию ситуации на Украине обсуждается «практически на еженедельной основе» с представителями более 50 стран.