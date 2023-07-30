На Украине анонсировали обсуждение «формулы мира»

Ермак анонсировал встречу по обсуждению «формулы мира» в Саудовской Аравии

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал встречу по реализации «формулы мира», обсуждение инициативы должно пройти в Саудовской Аравии. Об этом пишет РБК.

По словам Ермака, «формула мира» была предложена президентом республики Владимиром Зеленским. На предстоящем саммите должны собраться советники глав ряда государств, однако участие России во встрече не планируется.

«В ходе встречи, над подготовкой которой мы работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах "формулы мира", реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», — сказал глава офиса украинского лидера.