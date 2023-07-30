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20:34, 30 июля 2023Бывший СССР

На Украине анонсировали обсуждение «формулы мира»

Ермак анонсировал встречу по обсуждению «формулы мира» в Саудовской Аравии

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал встречу по реализации «формулы мира», обсуждение инициативы должно пройти в Саудовской Аравии. Об этом пишет РБК.

По словам Ермака, «формула мира» была предложена президентом республики Владимиром Зеленским. На предстоящем саммите должны собраться советники глав ряда государств, однако участие России во встрече не планируется.

«В ходе встречи, над подготовкой которой мы работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах "формулы мира", реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», — сказал глава офиса украинского лидера.

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