Зеленский заявил о признании только украинской «формулы мира»

Владимир Зеленский заявил, что Киев признает только украинскую «формулу мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев признает только украинскую «формулу мира» способной завершить военный конфликт в стране, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что Украина заинтересована в предложениях других вариантов завершения военных действий, но основным может быть только «формула мира», созданная Киевом.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров обвинил поддерживающих украинскую «формулу мира» в одобрении геноцида. Он напомнил, что украинская сторона обещала после возвращения Крыма и восточных территорий страны «истреблять там все русское вплоть до физического уничтожения российских граждан».

В ноябре 2022 года Зеленский озвучил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. Среди них — восстановление границ Украины, обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.