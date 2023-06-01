Зеленский заявил о признании только украинской «формулы мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев признает только украинскую «формулу мира» способной завершить военный конфликт в стране, передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что Украина заинтересована в предложениях других вариантов завершения военных действий, но основным может быть только «формула мира», созданная Киевом.
Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров обвинил поддерживающих украинскую «формулу мира» в одобрении геноцида. Он напомнил, что украинская сторона обещала после возвращения Крыма и восточных территорий страны «истреблять там все русское вплоть до физического уничтожения российских граждан».
В ноябре 2022 года Зеленский озвучил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. Среди них — восстановление границ Украины, обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.