Лавров назвал приверженность Запада «формуле мира» Украины поддержкой геноцида

Лавров: приверженность Запада «формуле мира» Зеленского говорит о поддержке им геноцида

Приверженность Запада «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского говорит о том, что он готов поддержать геноцид. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в Кению.

Дипломат отметил, что США и Великобритания, как они уже публично заявляли, не могут принять что-либо иное, кроме так называемой «формулы мира» Зеленского и требуют от всех ее придерживаться.

«Учитывая то, что говорила украинская сторона, а именно, что после возвращения Крыма и восточных территорий Украины они будут истреблять там все русское вплоть до физического уничтожения российских граждан, то такая позиция Запада и его приверженность этой варварской, звериной формуле означает, что они готовы поддерживать геноцид», — сказал глава МИД России.

Ранее в ЕС был анонсирован саммит по обсуждению «формулы мира» Зеленского. По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, традиционным союзникам Украины также «необходимо создать приверженность и интерес среди таких стран, как Индия, Бразилия и Китай» в проведении саммита.

В ноябре 2022 года, во время онлайн-выступления на саммите G20, Зеленский представил «формулу мира». Она состоит из 10 условий, выполнение которых, по мнению президента, обеспечит решение конфликта в стране.