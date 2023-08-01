В России заявили о выгоде групповых безвизовых поездок в Китай

Эксперт Барзыкин назвал групповые безвизовые поездки с Китаем выгодными

Безвизовый режим с Китаем выгоден обеим странам, считает первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил запуск групповых безвизовых поездок между государствами.

Специалист напомнил, что этот режим между Россией и Китаем действовал и раньше. Но он приостанавливался на период пандемии и по другим причинам.

«Режим функционирует по межправительственному соглашению, которое действует между Россией и Китаем уже много лет: мы даем им своих туроператоров, которые отправляют туристические группы, а они нам своих. После обмена списками действует безвиз. Это очень выгодно. Практически только безвизовый обмен и генерирует большие потоки: миллион или даже больше миллиона, как это было в 2019 году», — рассказал он.

Также Барзыкин сообщил, что в России с 1 июля стали действовать электронные визы, по которым можно отправиться и в Китай.

«В Китай можно получить электронную визу, если это не групповая поездка. И она тоже обойдется дешевле и быстрее», — добавил первый вице-президент РСТ.

Ранее стало известно, что в России запустили групповые безвизовые поездки в Китай с 1 августа. В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов объяснили, что туркомпаниям дадут подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры и работать с Китаем.

