Россия не поддержала программу председательства США в Совбезе ООН

Зампостпреда Полянский: РФ не поддержала программу председательства США в СБ ООН

Россия не поддержала программу председательства США в Совете Безопасности (СБ) ООН на август из-за попытки официально внести заседание по Украине в программу. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что программа работы каждого председательства в СБ ООН — неформальный, индикативный документ, публикуемый на сайте организации сугубо для удобства ее членов. По его словам, США намерены внести официально в программу работы заседание по Украине.

«Поэтому включение темы Украины как таковой в ежемесячную программу работы — это прецедент, которого мы не можем допустить. Ведь понятно, что вслед за американцами все остальные западники и их сателлиты поступят также», — заявил дипломат.

Ранее Полянский назвал позором британское председательство в СБ ООН, после того, как Лондон не дал заслушать на заседании Совбеза по гонениям на УПЦ предложенного Россией докладчика. По его словам, председатель «должен быть нейтральным и не должен продвигать свою повестку».