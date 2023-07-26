Дипломат Полянский назвал позором британское председательство в СБ ООН

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором британское председательство в Совете Безопасности ООН. Его слова приводит РИА Новости.

«Это позор. Это действительно позор», — заявил дипломат после того, как Лондон не дал заслушать на заседании Совбеза по гонениям на УПЦ предложенного Россией докладчика.

Полянский подчеркнул, что «это был позор и год назад». По его словам, председатель СБ ООН «должен быть нейтральным. (...) Он не должен продвигать свою повестку».

Дипломат отметил, что «Британия уже в ряде случаев продемонстрировала, что интересы НАТО и западных стран более важны для них, чем их позиция председателя».

Ранее Полянский отреагировал на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что НАТО помогает предотвратить войну между Россией и Европой.