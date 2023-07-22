Дипломат Полянский призвал НАТО «убраться к черту из соседства с Россией»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что НАТО помогает предотвратить войну между Россией и Европой. Дипломат ответил экс-послу в Twitter.

«НАТО является частью проблемы, а не решением. Убирайтесь к черту из соседства моей страны, нам не нужны такие хамские соседи!» — призвал Полянский.

По его словам, вблизи России находятся десятки военных баз НАТО, однако рядом с США нет ни одной российской. Помимо этого, он подчеркнул, что в отличие от стран альянса Россия не устраивала в соседних странах цветных революций или переворотов.

Ранее в НАТО признали шанс остановить наступление Вооруженных сил Украины. Если Россия отдаст приказ ударной группе военных контратаковать украинскую армию на востоке, то это остановит их наступление на линии соприкосновения.