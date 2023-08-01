В Грузии назвали слова посла США о российских туристах опасным путем

Спикер парламента Грузии раскритиковал слова посла США о туристах из России

В Грузии раскритиковали слова посла США в Тбилиси Келли Дегнан о российских туристах. Как сообщает «Интерфакс», спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал их манипуляцией.

Политик отметил, что «мнение горстки оппозиционеров» не имеет никакой связи с отношением грузинского народа к прибытию в страну российских туристов.

«Подобные заявления, когда иностранные дипломаты говорят от имени грузинского народа, являются опасным путем», — отметил Папуашвили на брифинге, который состоялся 1 августа.

Председатель парламента добавил, что послы в Грузии представляют лишь свое государство и свой народ, а защита интересов грузинского народа «не является задачей иностранного посла».

Как сообщает «Sputnik Грузия», Дегнан, комментируя акцию протеста в порту Батуми из-за прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами, заявила, что никто не должен ожидать, что грузины будут приветствовать народ из России с учетом территориальных проблем Грузии.

Ранее сообщалось, что экономика Грузии может терять до миллиарда долларов в год в случае полного запрета на въезд россиян. Возможные последствия подобного решения оценил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

