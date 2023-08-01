В Грузии оценили возможные последствия полного запрета на въезд россиянам

Грузии предрекли потерю миллиардов долларов в случае запрета на въезд россиянам

Экономика Грузии может терять до миллиарда долларов в год в случае полного запрета на въезд россиянам. Возможные последствия подобного решения оценил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, приводит ТАСС.

«Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно один миллиард долларов, — предрек он. — Это при том, что наша экономика составляет 30 миллиардов долларов».

Более того, политик подчеркнул, что при таком раскладе в республике могут быть потеряны 20–30 тысяч рабочих мест.

Кобахидзе в ходе брифинга также обвинил бывшую правящую партию страны «Единое национальное движение» и остальную оппозицию в том, что в понедельник, 31 августа, они устроили митинг против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились граждане России.

«Они всячески стараются устроить провокации, целью которых является создание хотя бы маленьких беспорядков в стране и нанесение урона экономическим и политическим интересам», — добавил он.

Ранее в июле сообщалось, что грузинские оппозиционеры закидали яйцами и пустыми пластиковыми бутылками россиян с круизного лайнера. Полиция задержала девять участников акции протеста и призвала их не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний.