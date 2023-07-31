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13:31, 31 июля 2023Путешествия

Грузины закидали яйцами россиян с круизного лайнера и попали на видео

Batumelebi: грузины закидали яйцами россиян с круизного лайнера Astoria Grande

Грузинские оппозиционеры закидали яйцами россиян с круизного лайнера Astoria Grande и попали на видео. Кадры опубликованы на странице местного агентства Batumelebi в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

На размещенной записи видны выезжающие из порта Батуми микроавтобусы с пассажирами лайнера, в которые летят пустые пластиковые бутылки и яйца.

На сайте агентства также сообщается, что полиция задержала девять участников акции протеста. «Призываем участников митинга не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений», — цитирует источник сообщение МВД.

Ранее сообщалось, что Грузию убрали из списка остановок маршрута круизного лайнера Astoria Grande. Неизвестно, стали ли причиной этого протестные акции грузинских оппозиционеров, которые сочли, что лайнер может подпадать под международные санкции.

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    Марина Черняк
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