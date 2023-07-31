Грузию убрали из списка остановок маршрутов круизного лайнера с россиянами

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами не будет останавливаться в Грузии

Грузию убрали из списка остановок маршрута круизного лайнера Astoria Grande. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные генерального агентства по продаже круизов, судно с россиянами больше не будет останавливаться в Батуми.

По данным агентства, организаторы круизов в офисе продаж билетов пока официально не подтвердили эту информацию. Кроме того, неизвестно, стали ли причиной отмены остановок лайнера в порту Батуми протестные акции грузинских оппозиционеров. Источник со ссылкой на местные телекомпании уточняет, что, согласно прежним данным маршрута, остановки в Грузии во время круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.

Ранее сообщалось, что 27 июля круизный лайнер с россиянами на борту, прибывший из Сочи в Батуми, спровоцировал скандал в Грузии. Остановка судна в этой стране вызвала недовольство оппозиционеров, которые сочли, что лайнер может подпадать под международные санкции.