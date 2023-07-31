Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:08, 31 июля 2023Путешествия

Грузию убрали из списка остановок маршрутов круизного лайнера с россиянами

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами не будет останавливаться в Грузии

Фото: EvaL Miko / Shutterstock / Fotodom

Грузию убрали из списка остановок маршрута круизного лайнера Astoria Grande. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные генерального агентства по продаже круизов, судно с россиянами больше не будет останавливаться в Батуми.

По данным агентства, организаторы круизов в офисе продаж билетов пока официально не подтвердили эту информацию. Кроме того, неизвестно, стали ли причиной отмены остановок лайнера в порту Батуми протестные акции грузинских оппозиционеров. Источник со ссылкой на местные телекомпании уточняет, что, согласно прежним данным маршрута, остановки в Грузии во время круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.

Ранее сообщалось, что 27 июля круизный лайнер с россиянами на борту, прибывший из Сочи в Батуми, спровоцировал скандал в Грузии. Остановка судна в этой стране вызвала недовольство оппозиционеров, которые сочли, что лайнер может подпадать под международные санкции.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотников на Москву

    «Фиорентина» заменит дисквалифицированный «Ювентус» в Лиге конференций

    Российский полковник указал на шаг Киева к мирным переговорам

    В России рекордно подорожала курятина

    Стало известно о степени разрушений высоток «Москва-Сити» после взрыва дрона

    Бывший мэр российского города пойдет под суд за 17-миллионный ущерб бюджету

    В Британии предрекли трудности Украине из-за выборов в США

    Кремль высказался о ситуации в Нигере

    Названо отношение россиян к естественной красоте

    Рост цен на российскую нефть перестал поддерживать рубль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости