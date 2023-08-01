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09:30, 1 августа 2023Силовые структуры

Российского подростка заподозрили в приготовлении к поджогу школы

Под Самарой 15-летний подросток планировал поджечь школу из-за видео в интернете

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Самарской области 15-летнего местного жителя заподозрили в приготовлении к поджогу школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2022 года по 2023 год фигурант после просмотра в интернете видеозаписей об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы в школах, решил совершить в школе теракт. Он запланировал поджечь школу. Подросток изготовил самодельное оружие и купил зажигательную смесь.

Но в июле 2023 года сотрудники УФСБ нарушили его планы и задержали. Сейчас школьник находится под домашним арестом. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению поджога, устрашающего население.

Ранее суд отправил на лечение в психоневрологический интернат (ПНИ) 15-летнего школьника, обвиняемого ФСБ в подготовке теракта путем поджога военкомата в Тобольске.

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    Екатерина Власова
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