В Башкирии хирург спас жизнь проглотившей кость пенсионерке

В Башкирии хирург вытащил кость из кишечника пенсионерки и спас ей жизнь

В Башкирии в селе Месягутово хирург Азат Баширов спас жизнь 60-летней женщины, проглотившей рыбную кость. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу центральной районной больницы.

Женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в животе. Врачи провели обследование и пришли к выводу, что у пенсионерки перитонит. Ей назначили срочную операцию.

В ходе хирургического вмешательства хирурги обнаружили в кишечнике пациентки кость длиной около двух сантиметров. Инородный предмет воткнулся в стенку кишечника, что повлекло за собой перфорацию органа и появление перитонита.

Хирурги успешно извлекли кость из кишечника, а затем провели санацию брюшной полости. В настоящий момент состояние пенсионерки оценивается как удовлетворительное.

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