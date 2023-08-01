Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:52, 1 августа 2023Моя страна

В Башкирии хирург спас жизнь проглотившей кость пенсионерке

В Башкирии хирург вытащил кость из кишечника пенсионерки и спас ей жизнь
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Башкирии в селе Месягутово хирург Азат Баширов спас жизнь 60-летней женщины, проглотившей рыбную кость. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу центральной районной больницы.

Женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в животе. Врачи провели обследование и пришли к выводу, что у пенсионерки перитонит. Ей назначили срочную операцию.

В ходе хирургического вмешательства хирурги обнаружили в кишечнике пациентки кость длиной около двух сантиметров. Инородный предмет воткнулся в стенку кишечника, что повлекло за собой перфорацию органа и появление перитонита.

Хирурги успешно извлекли кость из кишечника, а затем провели санацию брюшной полости. В настоящий момент состояние пенсионерки оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что хирурги Челябинского онкоцентра первыми в России провели резекцию языка с помощью уникального экзомикроскопа. Известно, что 41-летнему мужчине удалили злокачественную опухоль третьей стадии вместе с частью языка, которую заменили посредством пересадки кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Евросоюза не эскалировать СВО из-за атак на Москву

    Президент Литвы обвинил главу Минобороны в раскрытии служебной информации

    Раскрыта степень влияния жары на работу электромобилей

    Москвичей предупредили об увеличении количества ос в городе

    Россиянин сдал в багаж 200 килограммов краба и 12 лап гималайского медведя

    Дочь Мадонны снялась голой для рекламы модного бренда

    Бывшему премьер-министру Великобритании помешали тритоны

    Названы возможные причины усиления запаха пота

    Эксперта из реалити-шоу «Пацанки» обвинили в задержке зарплат

    Цена нефти Brent продолжила снижение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости