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21:10, 1 августа 2023Из жизни

Термиты уничтожили сбережения пенсионерки

Straits Times: в Малайзии термиты съели накопления пожилой женщины

Фото: @Khairul Azhar

В Малайзии термиты уничтожили сбережения пенсионерки на паломническую поездку в Мекку, которые она хранила в картонной коробке. Об этом сообщает The Straits Times.

Пожилая женщина прятала в коробке 30 тысяч малайзийских ринггитов (595,9 тысячи рублей). Она откладывала деньги в надежде использовать их для паломничества в Мекку в 2024 году.

Когда женщина заглянула в коробку, то обнаружила, что ее накопления превратились в бумажную труху. Наиболее сохранившиеся банкноты удалось сдать в банк. Остальные деньги, которые съели насекомые, спасти было уже невозможно.

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Внук пожилой женщины Кхаирул Азхар опубликовал в соцсетях фотографию съеденных сбережений и предположил, что его бабушке не суждено было отправиться в Мекку. Он добавил, что из произошедшего можно извлечь урок: не стоит хранить такие крупные суммы дома.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майлаварам, штат Андхра-Прадеш, термиты съели полмиллиона рупий, которые накопил фермер. Они прогрызли в пачках купюр большие дыры и сделали их непригодными для использования.

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    Алиса Дмитриева
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