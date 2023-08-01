СБУ заявила о раскрытии масштабной схемы бегства призывников с Украины

СБУ заявила о вскрытии масштабной схемы бегства призывников с Украины за границу

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии масштабной схемы бегства призывников за границу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По всей Украине, как заявляется, было проведено примерно 100 обысков, в ходе которых СБУ удалось разоблачить должностных лиц, предлагавших призывникам выехать за границу по поддельным документам о непригодности к военной службе. Выезд с Украины осуществлялся через пропускной пункт «Староказачье» в Одесской области.

Стоимость услуги составляла от 7 до 10 тысячи долларов. Выходили же украинские чиновники на нежелавших служить в украинской армии через широкую сеть посредников, работавшей в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.

Ранее завербованный СБУ Евгений Иникин рассказал, что украинские спецслужбы вербуют жителей Донецкой народной республики для совершения диверсионно-террористических актов.