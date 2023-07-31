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10:24, 31 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о вербовке СБУ жителей ДНР для совершения терактов

Работавший на СБУ Иникин заявил о вербовке жителей ДНР украинскими спецслужбами

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинские спецслужбы вербуют жителей Донецкой народной республики (ДНР) для совершения диверсионно-террористических актов, заявил РИА Новости завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) Евгений Иникин.

Его задержали и заключили под стражу в 2021 году в Днепре, годом позже выпустили уже в Мариуполе. В октябре 2022 года Иникину поступило предложение об оказании помощи СБУ.

Сотрудник украинской спецслужбы, скрывающийся под именем Лео, поддерживал контакт с завербованным в мессенджере WhatsApp. Там же он давал задания по сбору информации о местах дислокации российских военных и по организации диверсий и терактов на военных объектах.

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Иникин просил у Лео гарантий освобождения от уголовной ответственности, на что тот не давал однозначного ответа. «Гарантии будут 100 процентов, вопрос стоит опять же, что ты можешь дать взамен», — сказал в одном из аудиосообщений сотрудник СБУ.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с завербованными СБУ жителями ДНР. Речь идет о программе «Тебя ждут дома», которая принуждает граждан к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ.

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    Алевтина Запольская
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